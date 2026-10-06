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El arte marcial Yoseikan Budo, en el primer “Helmuga” de la temporada
Euskaraz irakurri: Yoseikan Budo arte martziala hizpide, denboraldiko lehen “Helmuga” saioan
El profesor de Yoseikan Budo Gorka Perez Ihidoy y el maestro Koxe Perez serán los protagonistas de este domingo en "Helmuga", el primer programa de la temporada a partir de las 11:30 horas.
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