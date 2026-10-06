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El arte marcial Yoseikan Budo, en el primer “Helmuga” de la temporada

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Yoseikan Budo arte martziala, Helmugan.
18:00 - 20:00

El arte marcial Yoseikan Budo, en el programa "Helmuga"

Euskaraz irakurri: Yoseikan Budo arte martziala hizpide, denboraldiko lehen “Helmuga” saioan
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Última actualización

El profesor de Yoseikan Budo Gorka Perez Ihidoy y el maestro Koxe Perez serán los protagonistas de este domingo en "Helmuga", el primer programa de la temporada a partir de las 11:30 horas.

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