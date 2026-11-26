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Crystal Palace-Reala norgehiagokaren laburpena (2-1)
Jon Martinen penalti eztabaidagarri batek, bigarren txartel horia suposatu dionak, eta Dwight McNeilen gol batek Reala hondoratu dute Crystal Palaceri egindako bisitan. Talde txuri-urdinak 2-1 galdu du, eta egoera zailean geratu da Europa Ligako bost jardunaldiren ostean bost puntu bakarrik lortuta.
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