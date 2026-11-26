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Resumen del partido Crystal Palace-Real Sociedad (2-1)
Un discutido y polémico penalti de Jon Martín, que además le ha costado la expulsión, y un tanto de Dwight McNeil ha amargado la visita al Crystal Palace de la Real, que ha perdido 2-1 y queda en una delicada situación tras sumar solo cinco puntos tras cincos jornadas de la Europa League.
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