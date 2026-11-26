Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Londresen dauden Realeko zaleak, garaipena lortzeko itxaropentsu
Realak Europa Ligako partida jokatuko du 21:00etatik aurrera Londresen, Crystal Palace taldearen aurka. Han dauden zaleak giro bikainean biziten ari dira neurketa aurreko orduak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Crystal Palaceri irabazi behar dio, aurreneko zortzien artean sailkatzeko aukerekin jarraitzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Matarazzo: “Top-8 helburua lortu nahi badugu, irabazi beharra dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Realak porrot egin du Racingen aurka, bi gol sartu arren (3-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Realak mendean hartu du Sevilla, lan handia eginda (1-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Cadizen hiru golek eta bi kanporaketek jaitsierako postuetara eraman dute Sanse (0-3)
ZUZENEAN
Duela min.
Matarazzo: “Oso garrantzitsua da amaitu genuen bezala hastea"
ZUZENEAN
Duela min.
Yangel Herrera, baja Realean lesioagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Unai Marrero: “Atezain gaztea naiz, baina anbizio handia dut”
ZUZENEAN
Duela min.
Aihen Muñoz: “Racingek kalitate handiko jokalariak ditu, partida zaila izango da”
Gehiago ikusi