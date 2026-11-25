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Matarazzo: “Top-8 helburua lortu nahi badugu, irabazi beharra dugu"
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaileak "partida guztiak irabazi" nahi dituztela azpimarratu, talde txuri-urdinak Cristal Palaceri bisita egiteko bezperan, Europa Ligako bosgarren jardunaldiaren baitan. Mamadou Sarr atzelari txuri-urdinaren ahotan, "edozein motatako partidarako prestatu gara".
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