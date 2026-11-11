Las donostiarras llegan a este partido en su mejor momento, tras un inicio accidentado y con derrotas que sembraron muchas dudas sobre sus opciones esta temporada.

La eliminación del acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Chelsea a primeros de septiembre fue su punto más bajo, ya que coincidió con la marcha sorpresiva de su entrenador y el relevo por el técnico actual, Gorka Álvarez.

Ahora, tras siete encuentros sin perder y con triunfos que sirven para incrementar la moral, hace tres semanas ante el Barcelona (2-1) y este fin de semana en el derbi guipuzcoano en Eibar (1-2), la Real afronta la segunda competición europea con mucha confianza en una eliminatoria encarrilada, pero en ningún caso decidida.

Ainhoa Marín, máxima goleadora del equipo, será la principal esperanza txuri-urdin en el estadio Chobani Stadyumu que acogerá este encuentro y que es la sede habitual de los partidos del conjunto masculino del Fenerbahçe.

El entrenador de la Real, Gorka Álvarez, cree que la "clave" del partido será "mantener la portería a cero desde la contundencia defensiva". Álvarez ve a su equipo "muy motivado" para este duelo y "con ganas de hacerse grande en un escenario" como el campo del Fenerbahçe, "compitiendo y demostrando" lo que es.