La Real aterriza en Estambul con una renta de dos goles para acceder a cuartos
La Real intentará este miércoles acceder a los cuartos de final de la Women’s Europa Cup, para lo que deberá defender en Estambul, ante el Fenerbahçe turco, los dos goles de renta logrados en el encuentro de ida en Donostia-San Sebastián.
Las donostiarras llegan a este partido en su mejor momento, tras un inicio accidentado y con derrotas que sembraron muchas dudas sobre sus opciones esta temporada.
La eliminación del acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Chelsea a primeros de septiembre fue su punto más bajo, ya que coincidió con la marcha sorpresiva de su entrenador y el relevo por el técnico actual, Gorka Álvarez.
Ahora, tras siete encuentros sin perder y con triunfos que sirven para incrementar la moral, hace tres semanas ante el Barcelona (2-1) y este fin de semana en el derbi guipuzcoano en Eibar (1-2), la Real afronta la segunda competición europea con mucha confianza en una eliminatoria encarrilada, pero en ningún caso decidida.
Ainhoa Marín, máxima goleadora del equipo, será la principal esperanza txuri-urdin en el estadio Chobani Stadyumu que acogerá este encuentro y que es la sede habitual de los partidos del conjunto masculino del Fenerbahçe.
El entrenador de la Real, Gorka Álvarez, cree que la "clave" del partido será "mantener la portería a cero desde la contundencia defensiva". Álvarez ve a su equipo "muy motivado" para este duelo y "con ganas de hacerse grande en un escenario" como el campo del Fenerbahçe, "compitiendo y demostrando" lo que es.