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Gorka Álvarez califica de “paso histórico" lo conseguido, y María Molina de “increíble"
El entrenador de la Real Sociedad, Gorka Álvarez, y la defensora del conjunto txuri-urdin, María Molina, se han mostrado muy contentos tras lograr la clasificación para cuartos de final de la Women's Europa Cup al vencer 0-2 al Fenerbahçe turco en Estambul.
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