Europa Cup
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Gorka Álvarez califica de “paso histórico" lo conseguido, y María Molina de “increíble"

Publicidad
Gorka-Alvarez-Maria-Molina-declaraciones-Estambul
18:00 - 20:00
El entrenador de la Real Sociedad, Gorka Álvarez, y la defensa txuri-urdin María Molina en Estambul. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gorka Alvarez eta Maria Molinaren adierazpenak Fenerbahce-Reala partidaren ostean (0-2)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad, Gorka Álvarez, y la defensora del conjunto txuri-urdin, María Molina, se han mostrado muy contentos tras lograr la clasificación para cuartos de final de la Women's Europa Cup al vencer 0-2 al Fenerbahçe turco en Estambul.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X