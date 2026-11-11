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Aramburu: “Tenemos un bonito reto contra un gran rival, pero vamos a utilizarlo para seguir creciendo como selección”
Jon Mikel Aramburu, natural de Caracas y jugador de la Real, jugará contra la Euskal Selekzioa con la Selección de Venezuela. Desde pequeño, su padre le inculcó sus raíces vascas, por lo que ha asegurado que será “un partido bonito y muy emotivo”, pero espera poder ganar para seguir “creciendo como selección”.
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