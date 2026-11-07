Real Sociedad vs Rayo Vallecano
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Matarazzo: “Es importante terminar fuertes esta serie de partidos"

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Matarazzo
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Garrantzitsua da partidu sorta hau indartsu amaitzea"
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Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad habla del partido del domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta. También se ha referido a la posible baja de Oyarzabal, aunque confía en que pueda estar disponible para el partido.

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