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Matarazzo: “Es importante terminar fuertes esta serie de partidos"
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Garrantzitsua da partidu sorta hau indartsu amaitzea"
El entrenador de la Real Sociedad habla del partido del domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta. También se ha referido a la posible baja de Oyarzabal, aunque confía en que pueda estar disponible para el partido.
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