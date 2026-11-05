REAL SOCIEDAD - OLYMPIQUE LYON
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Oskarsson: “El Olympique es un equipo con mucha calidad; hemos hecho un buen partido”

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La Real ha finalizado 1-1 el partido ante el Olympique de Lyon. Oskarsson, el autor del gol txuri-urdin, ha explicado que el equipo ha realizado un buen trabajo y que “está contento con su juego”, aunque quiere “meter más goles”.

Fútbol UEFA Europa League Real Sociedad

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