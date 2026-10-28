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ZUZENEAN, 19:00etatik aurrera: Reala vs. Fenerbahçe (Europa Kopa)
Realak Europa Kopako final zortzirenetako joaneko partida jokatuko du, Zubietan, Fenerbahçeren aurka; ikusi, zuzenean, Gipuzkoako taldearen partida.
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