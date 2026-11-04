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Yangel Herrera: “Será un partido de alto nivel, entre dos equipos de grandes cualidades”
La Real jugará mañana contra el Olympique Lyon en Anoeta. Yangel Herrera ha explicado en rueda de prensa que los partidos en casa serán los que marquen el camino del equipo txuri-urdin en Europa League, y el de mañana será “un partido de alto nivel”.
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