REAL SOCIEDAD - OLYMPIQUE LYON
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Yangel Herrera: “Será un partido de alto nivel, entre dos equipos de grandes cualidades”

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Yangel Herrera: “Dohain handiko bi talderen arteko goi mailako partida izango da”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real jugará mañana contra el Olympique Lyon en Anoeta. Yangel Herrera ha explicado en rueda de prensa que los partidos en casa serán los que marquen el camino del equipo txuri-urdin en Europa League, y el de mañana será “un partido de alto nivel”.

Fútbol UEFA Europa League Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X