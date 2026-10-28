ATHLETIC-REALA
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Jon Martin: “Derbiak desberdinak dira, emozioa eta sentimendua dago, beraz, denarekin goaz”

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/10/2026.- El central de la Real Sociedad, Jon Martin, comparece este miércoles ante la prensa en la semana del derbi contra el Athletic. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00

Jon Martin Athleticen aurkako derbiaren aurreko prentsaurrekoan. Argazkia: EFE.

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Azken eguneratzea

Realak Athleticen aurkako derbia jokatuko du igandean, San Mamesen. Jon Martinek partida aurreko prentsaurrekoan adierazi duenez, “partida zaila” izango da, baina “motibazio eta gogo handiz” dago talde txuri-urdina.

Jon Martin Futbola Real Sociedad EA Sports Liga Euskal Derbia

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