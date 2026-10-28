Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Maren Lezeta: “Hasieran, kostatu zaigu apur bat, baina, azkenean, lortu egin dugu, eta pozik”
Realeko jokalariak, Fenerbahçeren aurkako Europa Kopako partidan, lehenengo gola egin du, burukada eder baten bidez. Partida amaituta, Marenek onartu du hasieran Turkiako taldea sendo aritu dela, baina nabarmendu du nola txuri-urdinak gero eta hobeto ibili direla.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Realak eman du lehen kolpea Fenerbahçeren aurkako kanporaketan, Zubietan, Lezetaren eta Marinen golei esker (2-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Realaren eta Fenerbahçeren arteko joaneko partidako golak (2-0)
ZUZENEAN
Duela min.
ZUZENEAN, 19:00etatik aurrera: Reala vs. Fenerbahçe (Europa Kopa)
ZUZENEAN
Duela min.
Jon Martin: “Derbiak desberdinak dira, emozioa eta sentimendua dago, beraz, denarekin goaz”
ZUZENEAN
Duela min.
Realak abantaila lortu du nahi du Fenerbahçeren aurka, Europa Kopan
ZUZENEAN
Duela min.
Quiñones: “Fenerbahçek jokalari garrantzitsuak ditu, baina Reala gainetik ikusten dut”
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Alvarez: “Jokoan eta erritmoan jarraikortasuna lortzea izango da gakoa”
ZUZENEAN
Duela min.
Gorrotxategi: “Partida kontrolpean izan dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Realak laugarren garaipena jarraian lortu du Ligan, Levanteri irabazita (2-1)
Gehiago ikusi