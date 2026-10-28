EUROPA KOPA

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Maren Lezeta: “Hasieran, kostatu zaigu apur bat, baina, azkenean, lortu egin dugu, eta pozik”

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Maren Lezeta (Reala)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Realeko jokalariak, Fenerbahçeren aurkako Europa Kopako partidan, lehenengo gola egin du, burukada eder baten bidez. Partida amaituta, Marenek onartu du hasieran Turkiako taldea sendo aritu dela, baina nabarmendu du nola txuri-urdinak gero eta hobeto ibili direla. 

Futbola Emakume kirolariak UEFA Europa Cup Zubieta Real Sociedad

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