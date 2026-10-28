REALA-FENERBAHÇE
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Realaren eta Fenerbahçeren arteko joaneko partidako golak (2-0)

Iragarkia
18:00 - 20:00
Marenen golaren ospakizuna. Argazkia: Real Sociedad Femenino
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Realak 2-0 irabazi dio Fenerbahçeri Europa Kopako final-zortzirenetako joaneko partidan, Zubietan. Maren Lezeta eta Ainhoa Marin izan dira talde txuri-urdineko golegileak.

Zubieta Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup

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