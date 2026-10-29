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Turrientes: “Favoritos no hay; va a ser un partido difícil, pero iremos a conseguir los tres puntos”

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Beñat Turrientes
18:00 - 20:00
Beñat Turrientes en la rueda de prensa previa al derbi ante el Athletic. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Turrientes: “Derbietan ez dago faboritorik; bolada onean gaude eta hiru puntuen bila joango gara”
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Última actualización

Beñat Turrientes ha comparecido en rueda de prensa con motivo del derbi del domingo ante el Athletic. En las semifinales de Copa el beasaindarra marcó en San Mamés, en un partido “muy completo" del equipo txuri-urdin, y la idea es repetirlo.

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Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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