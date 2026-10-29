¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Turrientes: “Favoritos no hay; va a ser un partido difícil, pero iremos a conseguir los tres puntos”
Beñat Turrientes ha comparecido en rueda de prensa con motivo del derbi del domingo ante el Athletic. En las semifinales de Copa el beasaindarra marcó en San Mamés, en un partido “muy completo" del equipo txuri-urdin, y la idea es repetirlo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Cecilia Marcos: “Hemos ido de menos a más, creando muchas ocasiones, y con otra portería a cero”
EN DIRECTO
Hace min.
La Real Sociedad golpea primero ante el Fenerbahçe, en Zubieta, con los goles de Lezeta y Marín (2-0)
EN DIRECTO
Hace min.
Goles del partido de ida entre la Real y el Fenerbahçe (2-0)
EN DIRECTO
Hace min.
EN DIRECTO, desde las 19:00 horas: Real Sociedad vs. Fenerbahçe (Europa Cup)
EN DIRECTO
Hace min.
Jon Martin: “Vamos con todo, con mucha motivación, mucha confianza y con ganas de competir y de ganar”
EN DIRECTO
Hace min.
La Real Sociedad busca cobrar ventaja ante el Fenerbahçe, en la Europa Cup
EN DIRECTO
Hace min.
Quiñones: “La Real tiene un fútbol más bonito y asociativo, pero Fenerbahçe va a ir a competir y son muy físicas”
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Álvarez: “El resultado que nos vale es el de la victoria”
EN DIRECTO
Hace min.
Gorrotxategi: “Hemos tenido el partido bajo control"
Cargar más