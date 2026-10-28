REAL SOCIEDAD-FENERBAHÇE
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Goles del partido de ida entre la Real y el Fenerbahçe (2-0)

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18:00 - 20:00
Celebración del gol de Marén. Foto: Real Sociedad Femenina
Euskaraz irakurri: Realaren eta Fenerbahçeren arteko joaneko partidako golak (2-0)
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Última actualización

La Real Sociedad ha ganado -0 a Fenerbahçe en el partido de ida de los octavos de final de la Europa Cup, en Zubieta. Las goleadoras del equipo txuri-urdin han sido Maren Lezeta y Ainhoa Marín.

Zubieta Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup

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