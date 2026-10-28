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EN DIRECTO, desde las 19:00 horas: Real Sociedad vs. Fenerbahçe (Europa Cup)
Euskaraz irakurri: Europa Cup: Reala vs Fenerbahçe
La Real Sociedad y el Fenerbahçe se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la Europa Cup, en Zubieta; sigue, en directo, el encuentro del equipo guipuzcoano.
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