Europa Cup
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Cecilia Marcos: “Hemos ido de menos a más, creando muchas ocasiones, y con otra portería a cero”

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Cecilia Marcos (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maren Lezeta: “Hasieran, kostatu zaigu apur bat, baina, azkenean, lortu dugu, eta pozik”
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La jugadora de la Real Sociedad ha firmado una gran actuación en la segunda parte del partido de Europa Cup ante el Fenerbahçe; Cecilia, tras el partido, ha ratificado que se encuentra en un buen momento, físico y de juego.

Fútbol Mujeres deportistas UEFA Europa Cup Zubieta Real Sociedad

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