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Jon Martin: “Vamos con todo, con mucha motivación, mucha confianza y con ganas de competir y de ganar”

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SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/10/2026.- El central de la Real Sociedad, Jon Martin, comparece este miércoles ante la prensa en la semana del derbi contra el Athletic. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00

Jon Martin en la rueda de prensa previa al derbi ante el Athletic. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jon Martin: “Derbiak desberdinak dira, emozioa eta sentimendua dago, beraz, denarekin goaz”
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La Real Sociedad jugará el domingo el derbi contra el Athletic, en San Mamés. Jon Martin ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido que será "un partido difícil", pero que el equipo está "con mucha motivación" y "no van a regalar nada".

Jon Martín Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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