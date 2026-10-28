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Jon Martin: “Vamos con todo, con mucha motivación, mucha confianza y con ganas de competir y de ganar”
La Real Sociedad jugará el domingo el derbi contra el Athletic, en San Mamés. Jon Martin ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido que será "un partido difícil", pero que el equipo está "con mucha motivación" y "no van a regalar nada".
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