Sansek ezin izan dio bi goleko bere abantailari eutsi, eta luzapenean galdu du Granadaren aurka (2-3)
Ion Ansotegiren taldeak bi gol sartu ditu lehenengo zatian, Gorka Gorosabelen eta Gorka Carreraren bidez; bigarren zatian, baina, Granadak 2-2 berdindu du, eta Andaluziako taldeak 2-3koa egin du 93. minutuan. Txuri-urdinek hiru partida jarraian daramatzate punturik lortu ezinik.
Sansek 2-3 galdu du Granadaren aurka, 2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako 8. jardunaldian, Zubietan, igande arratsaldean. Gorka Gorosabelek (27. minutuan) eta Gorka Carrerak (29.ean) markagailuan aurretik jarri dute euskal taldea, baina, bigarren zatian, Arnaizek (63. minutuan, minutuan), Arnaizek (69.ean) eta Pascualek (93.ean) Andaluziako taldeari garaipena eman dioten hiru golak sartu dituzte. Hala, Sansek hiru partida jarraian daramatza punturik lortu ezinik, eta 15. postuan dago sailkatuta, 8 puntu dituela.
Sansek ondo ekin dio neurketari, eta, lehen ordu erdia beteta, 2-0 ari zen gailentzen. Gorosabelek sartu du 1-0ekoa, eta Carrerak, ia jarraian, bigarrena. Ion Ansotegiren gizonek, gainera, oso gertu izan dute 3-0ekoa; izan ere, Gorosabelen jaurtiketa batek langa jo du, aurkari batek nahi gabe desbideratu ostean.
Bigarren zatia, ordea, oso bestelakoa izan da. Lehen ordu laurdenaren ostean, Iker Roperok penaltia egin dio Manu Lamari, eta Jose Arnaizek 2-1ekoa sartu du. Golak Granada suspertu du, eta, jarraian, Arnaiz berriro protagonista zela, kanpoko taldeak norgehiagoka berdindu du.
Azken txanpan, Astiazaranek bi gol aukera on izan ditu Sanseren hirugarren gola sartzeko; Pascual Granadako jokalariak, baina, asmatu egin du, 93. minutuan, eta 3 puntuak eman dizkio bere taldeari.
Hurrengo partidan, datorren larunbatean, Sansek Vigon jokatuko du, Celta Fortunaren aurka, 21:00etatik aurrera.