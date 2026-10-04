El Sanse ha perdido, 2-3, ante el Granada, en la octava jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, en Zubieta, este domingo por la tarde. Gorka Gorosabel y Gorka Carrera, en los minutos 27 y 29, han adelantado al equipo vasco en el marcador, pero, ya en el segundo tiempo, Arnaiz, de penalti, en el minuto 63, de nuevo Arnaiz, en el 69, y Pascual, en el minuto 93, han marcado tres goles que han dado la victoria al conjunto andaluz. Con este resultado, el Sanse, que encadena tres partidos consecutivos sin sumar, ocupa el decimoquinto puesto en la clasificación, con ocho puntos.