El Sanse no puede mantener su ventaja de dos goles, y cae ante el Granada en el tiempo de prolongación (2-3)
Los de Ion Ansotegi han conseguido marcar dos tantos en el primer tiempo, por mediación de Gorka Gorosabel y de Gorka Carrera, pero, en la segunda mitad, el Granada ha empatado a dos, y, ya en el minuto 93, el equipo andaluz ha hecho el definitivo 2-3. Es la tercera derrota consecutiva para el cuadro txuri-urdin.
El Sanse ha perdido, 2-3, ante el Granada, en la octava jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, en Zubieta, este domingo por la tarde. Gorka Gorosabel y Gorka Carrera, en los minutos 27 y 29, han adelantado al equipo vasco en el marcador, pero, ya en el segundo tiempo, Arnaiz, de penalti, en el minuto 63, de nuevo Arnaiz, en el 69, y Pascual, en el minuto 93, han marcado tres goles que han dado la victoria al conjunto andaluz. Con este resultado, el Sanse, que encadena tres partidos consecutivos sin sumar, ocupa el decimoquinto puesto en la clasificación, con ocho puntos.
El Sanse ha arrancado bien el encuentro, y ha hecho sus dos goles para la media hora de juego. El primero lo ha conseguido Gorosabel, y el segundo, a renglón seguido, Carrera. Los de Ion Ansotegi, además, han tenido muy cerca el 3-0, en un tiro de Gorosabel que, tras desviar un jugador rival, se ha ido al larguero.
La segunda parte ha sido muy diferente. Pasado el primer cuarto de hora, Iker Ropero ha cometido penalti sobre Manu Lama, y José Arnaiz ha hecho el 2-1; el gol ha impulsado al Granada, que, enseguida, también con Arnaiz como protagonista, ha igualado el encuentro.
En el último tramo, Astiazaran ha dispuesto de dos buenas ocasiones para marcar el tercer gol del Sanse, pero, finalmente, ha sido el jugador del Granada Pascual el que ha acertado, y ha otorgado los tres puntos al conjunto visitante.
El Sanse, en su próximo partido, visita Vigo, para enfrentarse al Celta Fortuna, el sábado que viene, a las 21:00 horas.