REALA-CHELSEA (0-1)

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Hauxe izan da Reala-Chelsea partidako gol bakarra

Iragarkia
Chelseako jokalariak gola ospatzen
18:00 - 20:00
Chelseako jokalariak gola ospatzen
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Realak 0-1 galdu du Chelsearen aurka, Txapeldunen Ligako hirugarren sailkatze-txandako itzuliko partidan, Zubietan. Keira Walshek sartu du talde ingelesaren aldeko gola, 54. minutuan.

Realak ahalegin handia egin du Chelsearen aurka, baina Zubietan galdu du, eta Txapeldunen Ligatik at gelditu da (0-1)
Zubieta Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Txapeldunen Liga

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