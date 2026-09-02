TXAPELDUNEN LIGA

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Realak ahalegin handia egin du Chelsearen aurka, baina Zubietan galdu du, eta Txapeldunen Ligatik at gelditu da (0-1)

Keira Walshek, 54. minutuan, hirugarren sailkatze-txandako itzuliko partidako gol bakarra sartu du. Horrenbestez, euskal taldeak Europa Kopa jokatuko du. Chelseak erakutsi du talde bikaina dela, baina Reala ondo aritu da bigarren norgehiagoka honetan, eta kanporaketan ere bai. 

Reala vs Chelsea. Taldea elkarrekin

Reala Europa Kopan arituko da. Argazkia: EITB.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Reala 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligatik kanpo gelditu da, asteazkenean. Euskal taldeak galdu egin du, 0-1, Chelsearen aurka, Zubietan, txapelketako hirugarren sailkatze-txandako itzuliko partidan, eta, hortaz, Europa Kopan arituko da. Keira Walshek, 54. minutuan, partidako gol bakarra sartu du; Chelseak erakutsi du talde bikaina dela, baina Reala ondo aritu da bigarren norgehiagoka honetan, eta kanporaketan ere bai.

Testuinguru horretan, lehen zatian, Chelseak izan du kontrola aurreneko lehen ordu erdian; azken hamabost minutuetan, aurrerapausoa eman du, eta gehiagotan gerturatu da aurkariaren areara. Ez da golik izan lehenengo zati horretan, eta euskal taldea ondo ari zen jokatzen, sendo, indartsu zelai erdian.

Reala ondo zelairatu da bigarren zatian, baina, 54. minutuan, Keira Walshek, arez kanpotik egindako jaurtiketa baten bidez, baloia sareetara bidali du. Julia Arrula atezain txuri-urdinak, aurreko jokaldian, geldiketa bikaina egin du, baina ezin izan du saihestu gola, jaurtiketa horretan. Realak, baina, ez du amore eman, eta ongi aritu da ondorengo minutuetan, Londreseko taldearen ateraino arriskua eginda iritsiz.

Gipuzkoako taldea amaierara arte saiatu da, baina ezin izan du berdinketa lortu; beraz, Chelseak irabazi du partida, eta sailkatzea lortu.

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