Mikel Oyarzabal
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Erik Bretos: “Munduko klub guztiek nahiko lukete Mikel Oyarzabal izan, baina berak Realean egon nahi du”

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Erik Bretos (Reala)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Realaren Futbol zuzendariak, asteazkenean, amaitu berri den fitxaketetako merkatua izan du hizpide; agerraldian, Realaren kapitainaren gainean mintzatu da: “Merkatuan egon nahiko balu”, adierazi du, “mila eskaintza izango genituzke”.

Futbola Mikel Oyarzabal Fitxaketak Real Sociedad

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