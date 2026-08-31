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Realak Hector Fort eta Mamadou Sarr aurkeztu ditu

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 31/08/2026.- Héctor Fort (i) y Mamadou Sarr posan durante su presentación este lunes en el estadio de Anoeta de San Sebastián como nuevos jugadores de la Real Sociedad. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Hector Fort eta Mamadou Sarr Anoetan. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Realak fitxaketa berriak aurkeztu ditu, Hector Fort eta Mamadou Sarr. Bartzelonako hegalekoak adierazi du “asoziazio gaitasun handia” duen jokalaria dela. Chelseak utzitako atzelariak, berriz, “jarraikortasunarekin jokatzea” falta zaiola adierazi du. Biak ala biak klubari laguntzeko nahia argi erakutsi dute.

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