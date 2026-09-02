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EITBk Endesa Ligako partidak emango ditu hurrengo bi denboraldietan

Denboraldi bakoitzean, hamar neurketa emango ditu, eta Kosner Baskonia eta Surne Bilbao izango dira protagonista horietan. 2026-2027 denboraldian, gainera, bi euskal taldeek azaroaren 22an jokatuko duten partida ere ikusgai izango da. EITBk telebistako bere kateetan eta kirolakeitb.eus Kiroletako bere atarian emango ditu. 

Euskaraz Endesa Liga

Irudia: EITB.

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Azken eguneratzea

EITBk, telebistako bere kateen eta kirolakeitb.eus Kiroletako bere atariaren bidez, gizonezkoen Endesa Ligako partidak emango ditu 2026-2027 eta 2027-2028 denboraldietan. Denboraldi bakoitzean, hamar neurketa emango ditu, eta Kosner Baskonia eta Surne Bilbao izango dira protagonistak horietan; 2026-2027 denboraldian, gainera, bi euskal taldeek azaroaren 22an jokatuko duten partida ere ikusgai izango da. Hala, gizonezkoen Endesa Liga EITBra bueltatuko da, ia hamabi urteren buruan.

2026-2027ko Endesa Ligan EITBk emango dituen partidak:

 

Leyma Coruña vs Surne Bilbao

2. jardunaldia, 2026ko urriaren 4an, igandez, 12:00etan

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Asisa Joventut vs Surne Bilbao

6. jardunaldia, 2026ko azaroaren 1ean, igandez, 12:00etan

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Surne Bilbao vs Kosner Baskonia

9. jardunaldia, 2026ko azaroaren 22an, igandez, 12:00etan

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Kosner Baskonia vs Monbus Obradoiro

11. jardunaldia, 2026ko abenduaren 8an, asteartez, 12:00etan

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 Kosner Baskonia vs Rio Breogan

14. jardunaldia, 2026ko abenduaren 27an, igandez, 12:00etan

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Surne Bilbao vs Asisa Joventut

18. jardunaldia, 2027ko urtarrilaren 17an, igandez, 12:00etan

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Bartzelona vs Surne Bilbao

23. jardunaldia, 2027ko martxoaren 7an, igandez, 12:00etan

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Kosner Baskonia vs Casademont Zaragoza

26. jardunaldia, 2027ko martxoaren 28an, igandez, 12:00etan

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MoraBanc Andorra vs Surne Bilbao

27. jardunaldia, 2027ko apirilaren 4an, igandez, 12:00etan

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FIATC Girona vs Kosner Baskonia

29. jardunaldia, 2027ko apirilaren 18an, igandez, 12:00etan

Saskibaloia Saski Baskonia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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