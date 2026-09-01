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Mikel Goti Real Oviedora, utzita

Erdilaria Realetik utzita helduko da Asturiaseko taldera, 2026-27 denboraldiaren amaierara arte.

Mikel Goti. Irudia: Real Sociedad
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

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Mikel Gotik Oviedon jokatuko du denboraldi honetan, Realak eta talde asturiarrak utzita jokatzeko akordioa lortu ostean. 24 urteko futbolaria Luis Carrionek zuzentzen duen taldean sartuko da, Donostian izango zituenak baino minutu gehiago jokatzeko asmoz.

Athletic Clubeko harrobian sortua, Goti 2023an iritsi zen Realera eta paper garrantzitsua izan zuen 2025ean, Sanse Bigarren Mailara igotzean. Lehen taldeari dagokionez, 7 partida ofizial jokatu ditu eta 3 gol sartu. Aurreko denboraldiko bigarren zatia Kordoban eman zuen, 16 partidatan hartu zuen parte eta gol bat sartu.

Erdilariak 2028ra arteko kontratua du talde txuri-urdinarekin eta zesioak ez du erosteko aukerarik ematen

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