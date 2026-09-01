3. JARDUNALDIA

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Carrerasek eta Gorosabelek puntu bat eman diote Sanseri Burgosen (2-2)

Jon Ansotegiren taldeak lau puntu daramatza sailkapenean. Plantion, bi aldiz berdindu dute markagailua; Burgos eta Sanse oso parean aritu dira, eta partida bizi-bizia izan da.

Gorka Gorosabel (Sanse)

Gorka Gorosabelek sartu du 2-2koa, Plantion. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sansek berdinketa lortu du Burgosen aurka, Plantio futbol zelaian, 2-2 amaitu den partidan, 2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldian, astelehenean. Gorka Carrerak, 37. minutuan, eta Gorka Gorosabelek, 63.ean, Jon Ansotegik zuzentzen duen taldearen bi golak sartu dituzte. Sansek bi aldiz berdindu du markagailua; izan ere, Currok, penaltiz, eta Alex Foresek 1-0ekoa eta 2-1ekoa egin dituzte. Hala, Sansek lau puntu daramatza txapelketako sailkapenean. 

Burgos vs Sanse (2-2): partidaren laburpena

Lehen zatian, Currok hamabigarren minutuan jarri du Burgos aurretik, baina Carrerasek, gerora, 1-1ekoa sartu du. Sansek erantzun ona eman dio aurkariaren aurreneko golari, eta, hala, lortu du atsedenaldian emaitza berdinduta egotea. 

1-0: Curro

1-1: Carreras

Bigarren zatian, Burgosek berriro erdietsi du abantaila, Alex Foresen golaren bidez; hala ere, berehala, Gorosabelek Sanseren bigarren gola sartu du, eta ez da beste aldaketarik izan emaitzan.

2-1: Alex Fores

2-2: Gorosabel

Sansek, hurrengo partidan, larunbatean, Tenerife izango du aurkari, etxean. 

Golak Hypermotion Liga Futbola Ion Ansotegi Zubieta Real Sociedad

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