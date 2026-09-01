Carrerasek eta Gorosabelek puntu bat eman diote Sanseri Burgosen (2-2)
Jon Ansotegiren taldeak lau puntu daramatza sailkapenean. Plantion, bi aldiz berdindu dute markagailua; Burgos eta Sanse oso parean aritu dira, eta partida bizi-bizia izan da.
Sansek berdinketa lortu du Burgosen aurka, Plantio futbol zelaian, 2-2 amaitu den partidan, 2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako hirugarren jardunaldian, astelehenean. Gorka Carrerak, 37. minutuan, eta Gorka Gorosabelek, 63.ean, Jon Ansotegik zuzentzen duen taldearen bi golak sartu dituzte. Sansek bi aldiz berdindu du markagailua; izan ere, Currok, penaltiz, eta Alex Foresek 1-0ekoa eta 2-1ekoa egin dituzte. Hala, Sansek lau puntu daramatza txapelketako sailkapenean.
Lehen zatian, Currok hamabigarren minutuan jarri du Burgos aurretik, baina Carrerasek, gerora, 1-1ekoa sartu du. Sansek erantzun ona eman dio aurkariaren aurreneko golari, eta, hala, lortu du atsedenaldian emaitza berdinduta egotea.
Bigarren zatian, Burgosek berriro erdietsi du abantaila, Alex Foresen golaren bidez; hala ere, berehala, Gorosabelek Sanseren bigarren gola sartu du, eta ez da beste aldaketarik izan emaitzan.
Sansek, hurrengo partidan, larunbatean, Tenerife izango du aurkari, etxean.
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