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Gorka Alvarezek hartu du Realeko emakumezkoen gidaritza

Entrenatzaile lasartearra Realera itzuli da emakumezkoen taldeko entrenatzaile gisa, “etapa berri honi ezagutzatik eta jarraitutasunetik heltzeko”.
Gorka Álvarez
Jokin Aperribay eta Gorka Alvarez. Argazkia: Real Sociedad
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Gorka Alvarez izango da Realeko emakumezkoen lehen taldeko entrenatzaile berria. Teknikaria klub txuri-urdinaren "egitura eta nortasuna” sakon ezagututa itzuli da Zubietara, baita “klubak futbola ulertzeko duen modua ere". Realak publikatutako komunikatu ofizialean adierazten denez, haren etorrerak "klubeko lanari eta ereduari jarraipena ematea ahalbidetzen du”.

2017-18 denboraldian hasi zen Alvarezek lehen taldearekin zuen harremana, bigarren entrenatzaile gisa. Denboraldi hartan bederatzi puntu posibletik bost lortu zituen garaipen bati eta bi berdinketari esker. Ondoren, Zubietan jarraitu zuen bere ibilbidea, teknifikazio taldeetan, baita hirugarren eta bigarren taldeetan ere. Hiru denboraldi egin zituen bigarren taldean eta horietako lehenengoan Bigarren Federaziora igotzea lortu zuen. Joan den denboraldian, SD Eibar taldeko bigarren entrenatzaile izan zen F Ligan.

Orain erronka berria du aurretik: Realeko emakumezkoen lehen taldea zuzentzea. Proiektu horretan, “prestakuntza-prozesua eta azken urteotan harrobitik lehen taldera iritsi diren jokalari asko gertutik ezagutzeak” egokitzapena erraztuko diola azaldu du klub donostiarrak. Baita “etapa berri honi ezagutzatik eta jarraitutasunetik heltzeko aukera” emango diola ere.

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