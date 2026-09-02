REALA-CHELSEA (0-1)
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Ainhoa Moraza: “Gure maila non dagoen jakiteko balio behar digute horrelako partidek”

Iragarkia
Ainhoa Moraza
18:00 - 20:00
Ainhoa Moraza Chelsearen aurkako partidaren ondoren, Zubietan.
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Reala Txapeldunen Ligatik at geratu da Chelsearen aurka 0-1 galdu ostean. Ainhoa Morazarek azaldu du “taldeak partida oso landua” egin duela, markagailua guztiz kontra eduki arren. Hala ere, “bide onetik” doazela adierazi du donostiarrak.

Realak ahalegin handia egin du Chelsearen aurka, baina Zubietan galdu du, eta Txapeldunen Ligatik at gelditu da (0-1)
Horrelakoa izan da Chelseak Realari sartutako gola
Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Ainhoa Moraza Txapeldunen Liga

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