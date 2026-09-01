Realak Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi du, Txapeldunen Ligako liga fasera sailkatzeko
Hirugarren sailkatze-kanporaketako joaneko partidan, euskal taldeak 5-2 galdu zuen; itzuliko neurketa asteazkenean jokatuko dute, 19:00etatik aurrera, Zubietan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB1ek zuzenean emango dute.
Realak, asteazkenean, Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi du, 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako liga fasera sailkatzea helburu. Hirugarren sailkatze-kanporaketako joaneko partidan, abuztuaren 26an, Londresen, euskal taldeak 5-2 galdu zuen; itzuliko neurketa asteazkenean jokatuko dute, 19:00etatik aurrera, Zubietan, eta kirolakeitb.eus-ek eta ETB1ek zuzenean emango dute.
Talde txuri-urdinarentzat, denboraldiko hasiera zaila ari da izaten. Arturo Ruiz entrenatzaileak, ustekabean, kluba utzi zuen, joaneko norgehiagoka zuzendu eta gero, eta, hori gutxi balitz bezala, Donostiako taldeak, Moeve F Ligako lehenengo jardunaldian, 0-2 galdu zuen Logroño Uniteden aurka.
Aurreikuspena da itzuliko partidan Ainhoa Marin eta Arola Aparicio hamaikakora bueltatzea; Marinek, Londresen, Realaren bi goletako bat sartu zuen. Irabazleak, Realak edo Chelseak, Txapeldunen Ligan jarraituko du; beste taldea, ordea, Europa Kopan arituko da.
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Arturo Ruizek, Realeko entrenatzailea ohiak, karguari uko egin zion Txapeldunen Ligako lehen partida jokatu ostean eta Liga hasteko bi egunen faltan. Ainhoa Moraza jokalariak adierazi du ez dela erraza izan, baina taldea “sendo” dagoela eta hori dela garrantzitsuena.
Carrerasek eta Gorosabelek puntu bat eman diote Sanseri Burgosen (2-2)
Jon Ansotegiren taldeak lau puntu daramatza sailkapenean. Plantion, bi aldiz berdindu dute markagailua; Burgos eta Sanse oso parean aritu dira, eta partida bizi-bizia izan da.
Realak Hector Fort eta Mamadou Sarr aurkeztu ditu
Realak fitxaketa berriak aurkeztu ditu, Hector Fort eta Mamadou Sarr. Bartzelonako hegalekoak adierazi du “asoziazio gaitasun handia” duen jokalaria dela. Chelseak utzitako atzelariak, berriz, “jarraikortasunarekin jokatzea” falta zaiola adierazi du. Biak ala biak klubari laguntzeko nahia argi erakutsi dute.
Hector Fortek 2031ra arte sinatu du Realarekin
Bartzelonak beretzat gorde ditu berrerosteko aukera eta, etorkizunean jokalaria salduz gero, irabazien ehuneko bat jasotzeko eskubidea.
Gorrotxategi: “Ligan partida bat lasai irabaztea gutxitan gertatzen da"
Realeko jokalaria pozik azaldu da Espanyolen aurka lortutako garaipenagatik (2-1), EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partidan. Garaipenak txapelketako lehen puntuak eman dizkio Realari.
Realaren egutegia, Europa Ligan
Talde txuri-urdinak AFC Bournemouthen aurka egingo du debuta Anoetan, irailaren 17an, 21:00etan; liga fasea ixteko azken partida, berriz, Juventusen aurka jokatuko du etxetik kanpo, urtarrilaren 28an, 21:00etan.
Realak garaipena lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Barrenetxea eta Oskarssonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri-urdinei une oro kontrolpean izan duten partidan.
Logroñok Realaren zalantzak zigortu ditu Zubietan (0-2)
Aste zaila da Realarentzat. Askeazkenean 5-2 galdu zuen Londresen Chesearen aurka, ostegunean Arturo Ruiz entrenatzaileak bere kargua utzi zuen eta gaur goizean 0-2 galdu du Logroño United taldearen aurka F Ligako debutean, Zubietan. Errioxarren golegileak Mawete eta Cris izan dira, bigarren zatian.
Jon Karrikaburu Burgosko jokalaria izango da
Realak eta Burgosek akordioa lortu dute Elizondoko aurrelaria eskualdatzeko. Karrikaburuk Donostiako klubean egindako ibilbidea bukatu du oraingoz, eta Sergio Francisco izango du berriro entrenatzaile.