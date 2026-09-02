REAL SOCIEDAD-CHELSEA (0-1)

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Así ha sido el único gol del Chelsea a la Real Sociedad

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Chelseako jokalariak gola ospatzen
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Las jugadoras del Chelsea celebrando el gol

Euskaraz irakurri: Hauxe izan da Reala-Chelsea partidako gol bakarra
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Última actualización

La Real Sociedad ha perdido 0-1 ante el Chelsea en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones Femenina, en Zubieta. Keira Walsh ha marcado el gol a favor de las inglesas en el minuto 54.

La Real Sociedad ha hecho un gran esfuerzo ante el Chelsea, pero ha perdido en Zubieta, y se ha quedado fuera de la Liga de Campeones (0-1)
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