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Ainhoa Moraza: “Inork ez zuen espero Arturo joatea; ez dut uste momentu onenean hartutako erabakia izan zenik”

Iragarkia
Ainhoa Moraza
18:00 - 20:00
Ainhoa Moraza, Realeko jokalaria.
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Arturo Ruizek, Realeko entrenatzailea ohiak, karguari uko egin zion Txapeldunen Ligako lehen partida jokatu ostean eta Liga hasteko bi egunen faltan. Ainhoa Moraza jokalariak adierazi du ez dela erraza izan, baina taldea “sendo” dagoela eta hori dela garrantzitsuena.

Arturo Ruizek Realeko entrenatzaile kargua utzi du
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