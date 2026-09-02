GIZONEZKOEN SAILKATZE ESTROPADA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatu dira

Asteazkenean egindako sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu dute txartela; Donostiarrarekin batera arituko dira hurrengo bi igandeetan, azken hori sailkatuta baitzegoen. Zarautzek gertu izan du sailkatzea, baina, azkenean, ezin izan du hobetu Ondarroak egindako denbora. 

Ondarroa arrauna 02

Ondarroako arraunlariak, pozarren, sailkatzea lortuta. Argazkia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra eta Ondarroa 2026ko gizonezkoen Kontxako Banderarako sailkatu dira, asteazken arratsaldean. Sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu dute txartela; Donostiarrarekin batera arituko dira hurrengo bi igandeetan, azken hori sailkatuta baitzegoen. Zarautzek gertu izan du sailkatzea, baina, azkenean, ezin izan du hobetu Ondarroak egindako denbora, eta bederatzi segundogatik gelditu da at.

Horrenbestez, bete egin dira iragarpenak, eta Eusko Label Ligako aurreneko zortziak izango dira Kontxan. Zierbena izan da azkarrena, 20:11ko denbora eginda, alegia, Oriok baino bi segundo gutxiago eginda, eta Hondarribiak baino lau gutxiago. Ama Guadalupekoak 20:15 behar izan du lana amaitzeko, eta Bermeok, alegia, laugarren sailkatuak, hiru segundo gehiago baliatu ditu. Getaria bosgarren helmugaratu da, 20:22 eginda.

Lekittarrak erdietsi du seigarren denborarik onena egitea, 20:26. Ziabogan, Lekeitioko traineruak 10:22ko denbora egin du, eta Ondarroak hori bera; baina Zarautzek, gerora, 10:20 behar izan du lehen luzean, eta, hala, bi txartel zeuden jokoan hiru talderen artean, zehazki Lekittarraren, Ondarroaren eta Zarautzen artean.

Bigarren luzea, testuinguru horretan, erabakigarria izan da. Zazpigarren postua bermatzeko lehia horretan, Lekittarra izan da onena, eta Ondarroak 20:28 egin du. Zarautzeko Enbatak 20:37 behar izan du lana bukatzeko, San Juanek bezala. Hortaz, Ondarroako Antiguako Ama Kontxan izango da, hurrengo bi igandeetan. 

Txandetako zozketa

Sailkatze estropada amaituta, egin dute, Donostiako Udaletxean, Kontxako Banderako lehenengo jardunaldiko txandetako zozketa. Zozketa horrek zehaztu duenez, lehen txandan Donostiarra, Getaria, Orio eta Ondarroa arituko dira, eta bigarrenean, ordea, Hondarribia, Lekittarra, Zierbena eta Bermeo ibiliko dira. 

Arrauna Zierbena Orio Hondarribia Bermeo Urdaibai Getaria Lekittarra Ondarroa Kontxako Bandera

Zure interesekoa izan daiteke

Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada

Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

ARRAUNA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X