REAL SOCIEDAD-CHELSEA (0-1)
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Ainhoa Marín: “Nos llevamos un aprendizaje, estos dos partidos nos van a servir para mucho”

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Ainhoa Marín
18:00 - 20:00

Ainhoa Marín tras el partido ante el Chelsea, en Zubieta.

Euskaraz irakurri: Ainhoa Moraza: “Gure maila non dagoen jakiteko balio behar digute horrelako partidek”
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Última actualización

La Real Sociedad ha quedado eliminada de la Liga de Campeones tras perder 0-1 ante el Chelsea. Ainhoa Marín ha explicado que han dado un paso adelante tanto en defensa como en el juego con balón, pero no ha sido suficiente y “toca seguir”.

La Real Sociedad ha hecho un gran esfuerzo ante el Chelsea, pero ha perdido en Zubieta, y se ha quedado fuera de la Liga de Campeones (0-1)
Así ha sido el gol del Chelsea a la Real Sociedad
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Ainhoa Moraza UEFA Champions League

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