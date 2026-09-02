Ainhoa Marín: “Nos llevamos un aprendizaje, estos dos partidos nos van a servir para mucho”
La Real Sociedad ha quedado eliminada de la Liga de Campeones tras perder 0-1 ante el Chelsea. Ainhoa Marín ha explicado que han dado un paso adelante tanto en defensa como en el juego con balón, pero no ha sido suficiente y “toca seguir”.
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Así ha sido el único gol del Chelsea a la Real Sociedad
La Real Sociedad ha perdido 0-1 ante el Chelsea en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones Femenina, en Zubieta. Keira Walsh ha marcado el gol a favor de las inglesas en el minuto 54.
La Real Sociedad da la cara ante el Chelsea, pero cae en Zubieta y queda eliminada de la Liga de Campeones (0-1)
Keira Walsh, en el minuto 54, ha marcado el único gol del partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación. De esta manera, el equipo vasco jugará la Copa Europa. El Chelsea ha demostrado ser un excelente conjunto, pero la Real ha luchado de forma notable en este segundo encuentro y en la eliminatoria.
Erik Bretos: “Todos los clubes del mundo querrían a Mikel Oyarzabal, pero él quiere estar en la Real”
El director de Fútbol de la Real Sociedad ha hablado, este miércoles, en torno al mercado de fichajes que acaba de finalizar, y, en su comparecencia, se ha referido al capitán de la Real Sociedad: “Si quisiera estar en el mercado”, ha dicho, “tendríamos mil ofertas”.
Mikel Goti, cedido al Real Oviedo
El centrocampista llega al conjunto asturiano en calidad de cedido desde la Real Sociedad, hasta el final de la temporada 2026-27.
Gorka Álvarez toma las riendas de la Real Sociedad Femenina
El técnico lasartearra regresa a la Real como entrenador del primer equipo femenino para "afrontar esta nueva etapa desde el conocimiento y la continuidad".
Ainhoa Moraza: “Fue una sorpresa que Arturo lo dejara; el ‘timing’ de la decisión no fue el más adecuado”
Arturo Ruiz, ex entrenador de la Real Sociedad, renunció al cargo tras jugar el primer partido de la Liga de Campeones y a dos días del inicio de la Liga. La jugadora Ainhoa Moraza ha declarado que no ha sido fácil, pero que el equipo está "tranquilo" y “con ganas de seguir trabajando”.
La Real Sociedad busca ante el Chelsea una remontada que le dé el pase a la fase de liga de la Liga de Campeones
En el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, el equipo vasco cayó por 5-2; el encuentro de vuelta tendrá lugar este miércoles, desde las 19:00 horas, en Zubieta, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1.
Carreras y Gorosabel otorgan al Sanse un punto en Burgos (2-2)
Los de Jon Ansotegi, que ya cuentan con cuatro puntos en la clasificación, han logrado igualar el marcador en dos ocasiones, en un partido muy igualado y lleno de alternativas.
La Real presenta a Héctor Fort y Mamadou Sarr
La Real Sociedad ha presentado a sus nuevos fichajes, Héctor Fort y Mamadou Sarr. El lateral del Barcelona ha afirmado que es un jugador con "una gran capacidad asociativa". Por su parte, el defensa cedido por el Chelsea ha señalado que le falta "jugar con continuidad". Ambos han mostrado claramente su deseo de ayudar al club.