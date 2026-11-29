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Arrasate: “Es una pena ir por delante y que la victoria se escape, pero el resultado es justo"
El técnico Jagoba Arrasate se ha referido al empate ante el Valencia en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico vizcaíno ha admitido que es una pena que se les haya escapado la victoria después de ir por delante en el marcador, pero ha dado por bueno el trabajo realizado y ha reconocido que el equipo está con el objetivo de "ganar en casa".
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