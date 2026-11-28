El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comparecido en una rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Valencia, en un partido especial por tratarse de la última visita rojilla a Mestalla, pidiendo "hacer un partido completo" para tener opciones de ganar. El equipo rojillo visita Valencia, con la idea de rendir al máximo, a domicilio, donde le cuesta más.