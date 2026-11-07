Osasuna vs Athletic (1-1)
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Raul Moro: “Puntu positiboa da aurkari handi baten aurka"

Iragarkia
Raul Moro
18:00 - 20:00
Raúl Moro. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Osasunako jokalariak Athleticen aurka lortutako berdinketaren (1-1) inguruan hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko euskal derbian.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Euskal Derbia

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