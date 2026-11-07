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Raul Moro: “Puntu positiboa da aurkari handi baten aurka"
Osasunako jokalariak Athleticen aurka lortutako berdinketaren (1-1) inguruan hitz egin du Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko euskal derbian.
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