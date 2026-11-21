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Arrasate: “Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno para tener más opciones"
Euskaraz irakurri: Arrasate: "Partida gure eremura eraman behar dugu aukera gehiago izateko"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que disputarán contra el Málaga en El Sadar en la 13ª jornada de LaLiga EA Sports. El técnico recupera jugadores importantes, por lo que tendrá varias opciones de plantear el duelo.
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