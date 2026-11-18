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Moncayola: “Somos conscientes de la importancia de los próximos tres partidos; esperamos dar nuestra mejor versión”
Osasuna se enfrentará a los tres equipos que ocupan los puestos de descenso, en las tres próximas jornadas. Sabalza, Kike Barja y Moncayola han subrayado la importancia de ganarlos, para no “dejar todo para el final”.
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