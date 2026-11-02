DEPORTIVO-OSASUNA (2-1)
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Jagoba Arrasate: “Necesitamos ser más sólidos fuera de casa, si no es muy difícil puntuar”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate: “Porrot oso mingarria izan da; burua altxatu behar dugu, akatsak zuzendu”
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Osasuna ha perdido 2-1 contra el Deportivo. Jagoba Arrasate ha calificado la derrota como “muy dolorosa”, más con la agravante de haber empezado ganando. También ha subrayado el mal comienzo de partido con “dos regalos” del equipo rojillo.

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