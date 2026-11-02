¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Jagoba Arrasate: “Necesitamos ser más sólidos fuera de casa, si no es muy difícil puntuar”
Osasuna ha perdido 2-1 contra el Deportivo. Jagoba Arrasate ha calificado la derrota como “muy dolorosa”, más con la agravante de haber empezado ganando. También ha subrayado el mal comienzo de partido con “dos regalos” del equipo rojillo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Deportivo remonta a Osasuna, que continúa con su mala racha a domicilio (2-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Jagoba Arrasate, en la previa del partido de mañana: “Quiero que el Dépor sienta nuestra amenaza”
EN DIRECTO
Hace min.
Asier Bonel: “No hemos salido confiados, hemos salido al 100%”
EN DIRECTO
Hace min.
Osasuna supera al Atlético Calatayud con total autoridad (0-6)
EN DIRECTO
Hace min.
Jagoba Arrasate: “Hay que respetar al rival, prepararlo bien y demostrar la supuesta superioridad en el campo”
EN DIRECTO
Hace min.
Jagoba Arrasate: “Ha sido un querer y no poder; es parte del proceso asumir la realidad y tenemos que mejorar”
EN DIRECTO
Hace min.
Osasuna no puede puntuar en el Sánchez-Pizjuán, ante el Sevilla (2-0)
EN DIRECTO
Hace min.
José Antonio Prieto ‘Cata’: “La apuesta de Jagoba Arrasate no es un parche, es unir nuestros años de contrato a un proyecto común”
EN DIRECTO
Hace min.
Asier Osambela, sobre su gol: “Es algo que sueñas desde pequeño”
Cargar más