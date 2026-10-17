OSASUNA VS RACING
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Jagoba Arrasate: “Sentsazio onak ditut, gogotsu nago, ea bihar, partiduaren ostean, berdina pentsatzen dudan”

Iragarkia
JAGOBA ARRASATE ANTE EL RACING
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jagoba Arrasate, Osasunako entrenatzaileak, igande honetan, 14:00etan, EA Sports ligako bederatzigarren jardunaldian Racing-en aurka jokatuko duten partidaren atarian prentsaurrekoa eman du. Norgehiagoka berezia izango da bizkaitarrarentzat, iruñera itzuli denetik lehen aldiz eseriko baita gorritxoen eserlekuan.

Jagoba Arrasate Osasuna

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