ATLÉTICO CALATAYUD - OSASUNA
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Asier Bonel: “No hemos salido confiados, hemos salido al 100%”

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Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu dugu eta seriotasuna eman diogu, oro har, partidarekin gustura”
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Asier Bonel ha debutado hoy con Osasuna en el partido contra el Calatayud de la Copa del Rey. El de Caparroso ha cumplido lo que era “su sueño desde pequeño”, y no sólo eso, ha sido autor del último gol del encuentro.

Fútbol Osasuna Copa del Rey

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