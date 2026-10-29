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Asier Bonel: “No hemos salido confiados, hemos salido al 100%”
Asier Bonel ha debutado hoy con Osasuna en el partido contra el Calatayud de la Copa del Rey. El de Caparroso ha cumplido lo que era “su sueño desde pequeño”, y no sólo eso, ha sido autor del último gol del encuentro.
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