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Jagoba Arrasate: “Hay que respetar al rival, prepararlo bien y demostrar la supuesta superioridad en el campo”
Osasuna se enfrentará al Calatayud mañana, en lo que será el debut del equipo rojillo en la Copa del Rey. Jagoba Arrasate ha adelantado que veremos “un once completamente nuevo”.
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En directo, desde las 12:30: presentación de Jagoba Arrasate como entrenador de Osasuna
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