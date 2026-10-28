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Jagoba Arrasate: “Hay que respetar al rival, prepararlo bien y demostrar la supuesta superioridad en el campo”

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18:00 - 20:00
Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Calatayud.
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu behar da, ondo prestatu eta ustezko nagusitasuna zelaian erakutsi”
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Osasuna se enfrentará al Calatayud mañana, en lo que será el debut del equipo rojillo en la Copa del Rey. Jagoba Arrasate ha adelantado que veremos “un once completamente nuevo”.

Fútbol Jagoba Arrasate Osasuna Copa del Rey

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