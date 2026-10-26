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Jagoba Arrasate: “Ha sido un querer y no poder; es parte del proceso asumir la realidad y tenemos que mejorar”
Osasuna ha perdido 2-0 ante el Sevilla. Tras el partido, Jagoba Arrasate ha explicado que en los primeros 15-20 minutos “el equipo estaba haciendo las cosas bien", pero que a partir de ahí han sido “un equipo previsible".
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