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Iñigo Arguibide, Osasunarekin kontratua berritu ondoren: “Lan asko egin dut hau lortzeko, eta espero dut urte gehiago bertan geratzea”

Iragarkia
Iñigo Arguibide, Osasunako jokalaria
18:00 - 20:00
Iñigo Arguibide, prentsaurrekoan
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Arguibidek kontratua sinatu berri du Osasunarekin, 2030era arte, eta erabakia baloratu du prentsaurrekoan. Horrez gain, taldea nola ikusten duen azaldu du.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Sadar

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