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Iñigo Arguibide, Osasunarekin kontratua berritu ondoren: “Lan asko egin dut hau lortzeko, eta espero dut urte gehiago bertan geratzea”
Iñigo Arguibidek kontratua sinatu berri du Osasunarekin, 2030era arte, eta erabakia baloratu du prentsaurrekoan. Horrez gain, taldea nola ikusten duen azaldu du.
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