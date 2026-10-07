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Iñigo Arguibide, tras renovar con Osasuna: “Sueñas desde pequeño con tener ficha del primer equipo y lo he conseguido”
Iñigo Arguibide acaba de firmar su renovación con Osasuna hasta 2030, y ha valorado la decisión en rueda de prensa. Ha asegurado sentirse "muy orgulloso", al "haber cumplido su sueño de niño".
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