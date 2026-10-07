Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iñigo Arguibide, tras renovar con Osasuna: “Sueñas desde pequeño con tener ficha del primer equipo y lo he conseguido”

Publicidad
Iñigo Arguibide, Osasunako jokalaria
18:00 - 20:00
Iñigo Arguibide, en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Iñigo Arguibide, Osasunarekin kontratua berritu ondoren: "Txikitatik amesten duzu lehen taldearekin fitxa izatea eta lortu dut"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Iñigo Arguibide acaba de firmar su renovación con Osasuna hasta 2030, y ha valorado la decisión en rueda de prensa. Ha asegurado sentirse "muy orgulloso", al "haber cumplido su sueño de niño".

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X