ALAVES VS EIBAR
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Goikoetxea: “Talde sendoa da, xehetasun txikietan erabakiko da partida”

Iragarkia
GOIKOETXEA ANTE EL ALAVES
18:00 - 20:00
Iñaki Goikoetxea, prentsaurrekoan. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Iñaki Goikoetxea Eibarreko entrenatzaileak agerraldia egin du hedabideen aurrean, Alavesen aurkako derbiaren atarian. Aurreko norgehiagokako emaitzari buelta emateko gogoz iritsiko direla aitortu du, eta halako norgehiagoka bat jokalarientzat motibazio berezia izan daitekeela nabarmendu du. Arabarren taldeari dagokionez, aurkari sendoa dela adierazi du: “Zaila da haiei gola sartzea, eta, ziurrenik, xehetasun txikiek erabakiko dute partida”.

Futbola SD Eibar Alaves Moeve F Liga Euskal Derbia

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