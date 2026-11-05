Hypermotion Ligako Castello-Eibar partida eta F Ligako Costa Adeje-Alaves atzeratu dituzte
Castello-Eibar ostiral honetan zen jokatzekoa, 20:30etik aurrera. Costa Adeje-Alaves, berriz, igandean, 12:00etan.
Hypermotion Ligako 13. jardunaldiko Castello-Eibar partida atzeratu egin da Jesus de Miguelen heriotzagatik.
Tenerifeko jokalaria Andorraren aurkako partidan jasotako kolpearen ondorioz hil zen, eta Castelloko taldean aritu zen 2023tik 2025era arte.
Armaginek, beraz, bidaia bertan behera utzi dute, neurketaren data berriaren zain.
Costa Adeje-Alaves
F Moeve Ligako 10. jardunaldiko Costa Adeje-Alaves norgehiagoka ez da azaroaren 9an, igandean jokatuko, "dolu seinale gisa", De Miguelen ezbeharra dela eta.
Zuri-urdinek bertan behera utzi dute Tenerifera desplazamendua eta neurketaren data berriaren zain geratu dira.
Atzeratutako gainerako hitzorduak
Horrez gain, Andorra-Mallorca eta Granada-Tenerife ere ez dituzteko jokatuko asteburuan, De Miguelen oroimenez.
Azkenik, Federazioko Lehen Mailako Osasuna-Cantera CD Tenerife ere bertan behera geratu da, emakumezkoetan.