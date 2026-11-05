13. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hypermotion Ligako Castello-Eibar partida eta F Ligako Costa Adeje-Alaves atzeratu dituzte

Castello-Eibar ostiral honetan zen jokatzekoa, 20:30etik aurrera. Costa Adeje-Alaves, berriz, igandean, 12:00etan.

(Foto de ARCHIVO) Detail of ball during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match between Real Betis and Malaga CF at La Cartuja stadium on October 31, 2026, in Sevilla, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 31/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hypermotion Ligako 13. jardunaldiko Castello-Eibar partida atzeratu egin da Jesus de Miguelen heriotzagatik

Tenerifeko jokalaria Andorraren aurkako partidan jasotako kolpearen ondorioz hil zen, eta Castelloko taldean aritu zen 2023tik 2025era arte.

Armaginek, beraz, bidaia bertan behera utzi dute, neurketaren data berriaren zain. 

Costa Adeje-Alaves

F Moeve Ligako 10. jardunaldiko Costa Adeje-Alaves norgehiagoka ez da azaroaren 9an, igandean jokatuko, "dolu seinale gisa", De Miguelen ezbeharra dela eta.

Zuri-urdinek bertan behera utzi dute Tenerifera desplazamendua eta  neurketaren data berriaren zain geratu dira. 

Atzeratutako gainerako hitzorduak

Horrez gain, Andorra-Mallorca eta Granada-Tenerife ere ez dituzteko jokatuko asteburuan, De Miguelen oroimenez.

Azkenik, Federazioko Lehen Mailako Osasuna-Cantera CD Tenerife ere bertan behera geratu da, emakumezkoetan. 

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X